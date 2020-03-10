Кокорин вспомнил о срыве «Зенитом» его переезда в Европу

Российский нападающий Александр Кокорин рассказал, что петербургский «Зенит» сорвал его переход во французский «Марсель». Интервью со спортсменом опубликовано на YouTube-канале «КраСава».

Кокорин вспомнил, что сам хотел перебраться в европейскую команду и написал тренеру «Марселя» Андре Виллаш-Боашу после того, как понял, что «Зенит» не рассчитывает на него во второй части сезона. Специалист ответил, что клуб не может позволить себе полноценный трансфер. В итоге «Марсель» связался с российским клубом, в котором французам ответили, что не заинтересованы в расставании с Кокориным.

Сам футболист подтвердил, что «Зенит» целенаправленно не позволил ему перейти в клуб Лиги 1, чтобы в итоге отдать его в аренду в «Сочи».

Кокорин будет выступать за «Сочи» до конца сезона-2019/2020. 1 марта форвард забил первый гол за новый клуб. Он должен был перейти в команду еще в январе, однако отказался это делать. В итоге «Зенит» не взял нападающего на второй сбор и отправил в «Зенит-2». Сообщалось, что сторона Кокорина рассматривала вариант с переходом в европейский клуб.

С октября 2018-го Кокорин находился в СИЗО, а после вынесения приговора отправился в колонию, из которой вышел в сентябре 2019-го. Он и полузащитник Павел Мамаев в октябре 2018-го устроили две драки в центре Москвы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!