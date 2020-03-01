Кокорин забил первый гол в РПЛ после освобождения

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, находящийся в аренде в «Сочи», забил первый гол в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского «Арсенала» после освобождения из колонии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Кокорин отличился забитым мячом на 64-й минуте встречи. Матч проходит в Сочи. На момент публикации новости счет во встрече — 1:1.

В «Сочи» Кокорин выступает на правах аренды до конца сезона-2019/2020. Он должен был перейти в команду еще в январе, однако отказался это делать. В итоге «Зенит» не взял нападающего на второй сбор и отправил в «Зенит-2».

В последний раз Кокорин выходил на поле в матче РПЛ 7 октября 2018 года. Футболист около года отсидел сначала в СИЗО, а потом в колонии, из которой вышел в сентябре 2019-го. Он и полузащитник Павел Мамаев в октябре 2018-го устроили две драки в центре Москвы. Футболисты стали фигурантами уголовных дел.

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