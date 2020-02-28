Кокорин собрался вернуться в сборную России

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин заявил, что собирается вернуться в сборную России. Слова спортсмена приводит ТАСС.

Форвард рассказал, что поставил для себя цель набрать хорошую форму, выходить на поле в каждой игре и приносить результат. «Если смотреть в будущее, в этом году нас ждет чемпионат Европы», — напомнил Кокорин. Он подчеркнул, что надеется вернуться на прежний уровень и попасть в команду на Евро-2020.

В «Сочи» Кокорин выступает на правах аренды до конца сезона-2019/2020. Он должен был перейти в команду еще в январе, однако отказался это делать. В итоге «Зенит» не взял нападающего на второй сбор и отправил в «Зенит-2».

В сентябре 2019-го Кокорин вернулся в «Зенит» после освобождения из колонии. Вместе с футболистом Павлом Мамаевым он находился под стражей с октября 2018-го. Игроков задержали и впоследствии осудили за участие в двух драках в Москве. Сразу после возвращения он заключил контракт с питерским клубом.

За сборную России нападающий последний раз играл в 2017 году. Всего на его счету 47 матчей и 12 голов в составе национальной команды.

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