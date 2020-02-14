Кокорина заметили в форме «Сочи»

В Twitter-аккаунте грозненского «Ахмата» появилась фотография российского нападающего Александра Кокорина в экипировке «Сочи». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

На данный момент публикация удалена. На фото — 28-летний Кокорин в форме «Сочи» в компании полузащитника грозненцев Дениса Глушакова. Обе указанные команды проходят тренировочные сборы в Турции.

Ранее 14 февраля в пресс-службе опровергли аренду игрока в «Сочи». Так «Зенит» отреагировал на слова агента Кокорина, который объявил о переходе.

21 января «Сочи» объявил об аренде форварда «Зенита». Однако вскоре агент игрока эту информацию опроверг, а игрок принял участие в матчах сине-бело-голубых на сборах. После этого форвард был переведен в «Зенит-2».

В сентябре 2019-го Кокорин вернулся в «Зенит» после освобождения из колонии. Вместе с футболистом Павлом Мамаевым он находился под стражей с октября 2018-го. Игроков задержали и впоследствии осудили за участие в двух драках в Москве.

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