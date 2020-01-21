В «Сочи» прояснили будущее Кокорина

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прояснил будущее нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Все уже написано и озвучено. Он сейчас играет за "Зенит"? А кто вам сказал, что он сейчас в "Сочи"?» — заявил Рубашко. По его словам, руководство «Зенита» не объявил об аренде Кокорина, так как трансферное окно еще открыто.

Ранее 21 января «Сочи» объявил об аренде 28-летнего форварда у «Зенита». При этом футболист находится на сборах с сине-бело-голубыми в Катаре и отметился хет-триком в товарищеском матче против местной команды.

В сентябре 2019-го Кокорин вернулся в «Зенит» после освобождения из колонии. Вместе с другим футболистом Павлом Мамаевым он находился под стражей с октября 2018-го. Игроков задержали и впоследствии осудили за участие в двух драках в Москве.

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