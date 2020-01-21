Кокорин сделал хет-трик за «Зенит» и спровоцировал флешмоб среди фанатов

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин сделал хет-трик в товарищеском матче против клуба из Дохи «Аль-Увайнах», спровоцировав флешмоб среди фанатов. Трансляция встречи доступна на YouTube-канале сине-бело-голубых.

Кокорин отличился голами на 6-й, 9-й и 36-й минутах.

— FC Zenit in English🌊 (@fczenit_en) 21 января 2020, 14:10

— FC Zenit in English🌊 (@fczenit_en) 21 января 2020, 14:37

После этого болельщики команды в Twitter запустили флешмоб, оставляя комментарии с хештегом #ОставьтеКокорина. «У меня заглючил телефон от количества комментариев под трансляцией "Зенита" с хештегом», «#ОставьтеКокорина Или вам проект "Сочи" спасать по разнарядке?!!!», «#ОставьтеКокорина — отличный хештег для гения, который полтора года не играл в нормальный футбол после дичи на юбилей дружбы с Мамаевым», — писали они.

Ранее 21 января «Сочи» арендовал у «Зенита» 28-летнего форварда. Спортивный журналист Василий Уткин раскритиковал руководство сине-бело-голубых, назвав трансфер Кокорина попыткой «загнобить» игрока.

В сентябре 2019-го Кокорин вернулся в «Зенит» после освобождения из колонии. Вместе с другим футболистом Павлом Мамаевым он находился под стражей с октября 2018-го. Игроков задержали и впоследствии осудили за участие в двух драках в Москве.

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