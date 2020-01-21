В Европе расстроились выбору Кокорина

Главный тренер голландского «Фейеноорда» Дик Адвокат признался, что расстроен решением российского нападающего Александра Кокорина провести остаток сезона в «Сочи». Слова специалиста приводит «Спорт-Экспресс».

«Жаль, что Александр выбрал "Сочи", а не нас, потому что я бы очень хотел с ним поработать», — заявил Адвокат. При этом специалист отметил, что понимает решение игрока не ехать в Европу, а выступать в комфортных условиях в Сочи.

Ранее 21 января «Сочи» арендовал у «Зенита» 28-летнего форварда. До этого сообщалось об интересе «Фейеноорда» к игроку. Спортивный журналист Василий Уткин раскритиковал руководство сине-бело-голубых, назвав трансфер Кокорина попыткой «загнобить» игрока.

В сентябре 2019-го Кокорин вернулся в «Зенит» после освобождения из колонии. Вместе с другим футболистом Павлом Мамаевым он находился под стражей с октября 2018-го. Игроков задержали и впоследствии осудили за участие в двух драках в Москве.

Кокорин дебютировал в сборной России под руководством Адвоката в 2011 году. Форвард известен по выступлениям за «Динамо» и «Зенит».

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