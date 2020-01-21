Уткин связал переход Кокорина с решением руководства «Зенита» «загнобить» игрока

Российский спортивный журналист Василий Уткин увидел в трансфере нападающего Александра Кокорина негативное отношение к игроку со стороны руководства «Зенита». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Принято решение гнобить парня дальше. Его не отпустили в "Фейеноорд", его не оставляют в "Зените", его гнобят», — считает Уткин.

Ранее 21 января «Сочи» объявил о переходе Кокорина. 28-летний форвард проведет в клубе остаток сезона-2019/2020. Сочи замыкает турнирную таблицу чемпионата России.

9 января сообщалось об интересе к игроку со стороны голландского «Фейеноорда». Желание пригласить Кокорина выражал тренер команды Дик Адвокат, знакомый с возможностями форварда по сборной России (голландец руководил командой с 2010-го по 2012 год).

«Зенит» подписал контракт с Кокориным в сентябре 2019-го. Тогда же нападающий освободился из колонии. Он отбывал наказание за участие в двух драках в Москве в октябре 2018-го.

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