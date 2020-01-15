Отсидевший Кокорин забил первый гол за «Зенит» в 2020 году

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин забил первый гол за команду в 2020 году. Видео появилось в Twitter сине-бело-голубых.

«Зенит» ведет подготовку ко второй половине сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) на сборе в Дохе. 15 января команда проводила двусторонний матч. Победу команде в голубой форме принес единственный в этой встрече гол Кокорина.

Футболист около года отсидел сначала в СИЗО, а потом в колонии, из которой вышел в сентябре 2019-го. Он и полузащитник Павел Мамаев в октябре 2018-го устроили две драки в центре Москвы. Футболисты стали фигурантами уголовных дел.

При этом ни Кокорин, ни Мамаев после выхода на свободу еще ни разу не выходили на поле: Российский футбольный союз отказался регистрировать их, сославшись на регламент.

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