Отсидевшего Кокорина захотели в Европе

Голландский клуб «Фейеноорд» захотел арендовать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина до конца сезона-2019/2020. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, европейский клуб нуждается в усилении перед решающей стадией чемпионата Нидерландов. Ранее «Фейеноорд» обратился к московскому «Локомотиву» с предложением по форварду Федору Смолову, однако получил отказ. Отмечается, что главный тренер голландской команды Дик Адвокат, ранее работавший с «Зенитом», готов предоставить Кокорину игровую практику перед Евро-2020.

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Футболист около года отсидел сначала в СИЗО, а потом в колонии, из которой вышел в сентябре 2019-го. Он и полузащитник Павел Мамаев в октябре 2018-го устроили две драки в центре Москвы. Футболисты стали фигурантами уголовных дел.

При этом ни Кокорин, ни Мамаев после выхода на свободу еще ни разу не выходили на поле: Российский футбольный союз отказался регистрировать их, сославшись на регламент. В «Зените» состояние форварда описали как «великолепное».

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