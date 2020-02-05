Российские клубы поборются за изгнанного из «Зенита» Кокорина

Казанский «Рубин» интересуется нападающим «Зенита» Александром Кокориным, изгнанным из основного состава питерской команды. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

По информации источника, видеть Кокорина в клубе лично желает главный тренер казанцев Леонид Слуцкий. «Рубин» ждет разрешения ситуации с «Зенитом», при этом переговоры ведутся напрямую с форвардом.

Конкуренцию казанскому клубу составит «Балтика». О том, что калининградцы поборются за Кокорина, РБК сообщил председатель совета директоров клуба Александр Шендерюк-Жидков.

В данный момент форвард находится в расположении «Зенита-2». 30 января стало известно, что Кокорин задумался о переходе в один из европейских клубов. Он хочет разорвать контракт с «Зенитом», по условиям которого его зарплата приравнена к МРОТу, и уехать за границу. При этом сторона игрока понимает, что найти клуб в России ему будет сложно из-за скандала, возникшего после его отказа отправиться в аренду в «Сочи».

28 января Кокорин объявил, что не поедет с основной командой «Зенита» в Испанию. Об этом футболист узнал от руководства клуба. В «Зените» с официальным заявлением о судьбе футболиста так никто и не выступил, за что клуб критиковали болельщики.

Кокорин присоединился к «Зениту» после освобождения из колонии в сентябре 2019-го. Вместе с футболистом Павлом Мамаевым он был осужден за участие в двух драках в Москве в октябре 2018-го.

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