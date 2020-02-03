Уточнен размер зарплаты Кокорина в «Зените»

Зарплата нападающего Александра Кокорина по условиям контракта с «Зенитом» приравнена к МРОТу. На момент заключения договора в сентябре 2019-го она составляла 11280 рублей, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Уточняется, что футболист сразу же принял условия клуба, потому что был благодарен ему за поддержку. Таким образом его зарплата является самой маленькой среди всех футболистов Российской премьер-лиги, пишет издание.

По информации журналиста Василия Уткина, размер зарплаты Кокорина в «Зените» составляет 20 тысяч рублей. Сам футболист заявил, что Уткин ему «накинул»: на самом деле он получает меньше, однако точную сумму назвать не может.

30 января стало известно, что Кокорин задумался о переходе в один из европейских клубов. Форвард хочет разорвать контракт с «Зенитом» и уехать за границу. При этом сторона игрока понимает, что найти клуб в России ему будет сложно из-за скандала, возникшего после его отказа отправиться в аренду в «Сочи».

28 января Кокорин объявил, что не поедет с основной командой «Зенита» в Испанию. Об этом футболист узнал от руководства клуба. Сейчас он находится в расположении «Зенита-2». В «Зените» с официальным заявлением о судьбе Кокорина так никто и не выступил, за что клуб критиковали болельщики.

Кокорин присоединился к «Зениту» после освобождения из колонии в сентябре 2019-го. Вместе с футболистом Павлом Мамаевым он был осужден за участие в двух драках в Москве в октябре 2018-го.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!