Кокорин назвал свою зарплату в «Зените»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин назвал свою заработную плату в стане сине-бело-голубых, сообщает «Матч ТВ».

По словам футболиста, сумма по контракту в настоящее время составляет менее 20 тысяч рублей. Он пояснил, что не может назвать точную сумму по условиям трудового соглашения.

Ранее сообщалось о том, что Кокорин задумался о переходе в один из европейских клубов. Форвард хочет разорвать контракт с «Зенитом» и уехать за границу. При этом сторона игрока понимает, что найти клуб в России ему будет сложно из-за скандала, который возник после его отказа поехать в аренду в «Сочи».

28 января спортсмен объявил, что не поедет с основной командой «Зенита» в Испанию. Об этом футболист узнал от руководства клуба. О своих дальнейших планах форвард не сообщал. В «Зените» с официальным заявлением о судьбе футболиста так никто и не выступил, за что клуб критиковали болельщики.

Кокорин присоединился к «Зениту» после освобождения из колонии в сентябре 2019-го. Вместе с футболистом Павлом Мамаевым он был осужден за участие в двух драках в Москве в октябре 2018-го.

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