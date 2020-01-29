Фанаты выступили против «позорного» «Зенита» из-за Кокорина

Петербургский «Зенит» в Twitter объявил имена игроков, которые отправятся на второй сбор в Испанию. В списке не оказалось нападающего Александра Кокорина.

Болельщики в комментариях высказали свое недовольство поведением руководства клуба, которое так и не выступило с официальным заявлением по поводу ситуации с форвардом. Большинство комментариев под публикацией «Зенита» содержит слово «позор». Кроме того, боссов клуба назвали обманщиками, вытершими ноги о главного тренера Сергея Семака, который не раз говорил, что услуги Кокорина ему понадобятся.

Кроме того, фанаты выступили против самого факта отчисления игрока от основной команды. Пользователи призвали вернуть его в состав, а также выразили надежду на то, что в ближайших матчах руководство поймет, что совершило ошибку.

Ранее Кокорин объявил, что не поедет с основной командой «Зенита» в Испанию. Об этом футболист узнал от руководства клуба. О своем дальнейшем будущем форвард говорить не стал.

21 января «Сочи» объявил об аренде игрока. В заявлении клуба было сказано, что Кокорин проведет в команде остаток сезона-2019/2020. При этом агент футболиста опроверг известие о трансфере. В тот же день нападающий принял участие в товарищеской встрече «Зенита» и отметился хет-триком.

Кокорин присоединился к «Зениту» после своего освобождения из колонии в сентябре 2019-го. Вместе с футболистом Павлом Мамаевым он был осужден за участие в двух драках в Москве в октябре 2018-го.

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