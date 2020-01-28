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Агент Кокорина объяснил ситуацию с контрактом футболиста

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Александр Кокорин
Александр Кокорин

Агент и отчим российского нападающего «Зенита» Александра Кокорина Кирилл Логинов объяснил ситуацию с контрактом футболиста. Его слова приводит ТАСС.

Логинов напомнил, что у Кокорина есть действующее соглашение с петербуржцами. «Он должен выполнять свои обязанности по нему, давайте выясним, с кем он полетит на сборы, а потом будем разбираться», — отметил он. При этом в интервью Sport24 агент опроверг информацию о том, что Кокорин будет тренироваться и играть с дублирующим составом «Зенита».

Ранее 28 января Кокорин также прокомментировал свое положение в клубе. Футболист заявил, что не поедет на основной сбор с командой. По его словам, об этом ему сообщили в руководстве «Зенита».

21 января «Сочи» объявил о переходе Кокорина. Однако представитель игрока опроверг трансфер. В тот же день форвард отметился хет-триком в составе «Зенита» в товарищеском матче.

Кокорин присоединился к «Зениту» после своего освобождения из колонии в сентябре 2019 года. Вместе с футболистом Павлом Мамаевым он был осужден за участие в двух драках в Москве в октябре 2018-го.

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