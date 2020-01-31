Кокорин «на словах» договорился с «Зенитом» и был обманут

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин в эфире телеканала «Звезда» рассказал, что имел устную договоренность с руководством клуба, которая касалась возможного перевода форварда в аренду без его согласия.

«Было два разговора. Лично с президентом. Мы договаривались не на бумагах, а на словах. Но все вышло по-другому», — поделился Кокорин. Обманутый форвард рассказал, что после возвращения в «Зенит» у него были амбиции. «Выступать за другой клуб стоило только после того, как в "Зените" мне скажут — я им не нужен», — отметил футболист.

30 января стало известно, что Кокорин задумался о переходе в один из европейских клубов. Форвард хочет разорвать контракт с «Зенитом» и уехать за границу. При этом сторона игрока понимает, что найти клуб в России ему будет сложно из-за скандала, возникшего после его отказа поехать в аренду в «Сочи».

28 января Кокорин объявил, что не поедет с основной командой «Зенита» в Испанию. Об этом футболист узнал от руководства клуба. О своем дальнейшем будущем форвард говорить не стал. В «Зените» с официальным заявлением о судьбе Кокорина так никто и не выступил, за что клуб раскритиковали болельщики.

Кокорин присоединился к «Зениту» после освобождения из колонии в сентябре 2019-го. Вместе с футболистом Павлом Мамаевым он был осужден за участие в двух драках в Москве в октябре 2018-го.

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