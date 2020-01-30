Кокорин захотел уехать из России

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин намерен перейти в один из европейских клубов. Об этом сообщают «Известия».

По информации издания, отчисленный из состава питерцев форвард хочет разорвать контракт, что значительно увеличит его шансы на переход в другую команду. Представители Кокорина понимают, что найти клуб в России ему будет сложно из-за скандала, возникшего после его отказа поехать в аренду в «Сочи». Поэтому теперь приоритетным вариантом для нападающего считается переезд в Европу. При этом трансферное окно в ведущих чемпионатах закрывается в ближайшее время. Так, в Германии, Франции, Италии, Испании и Нидерландах период дозаявок завершится уже 31 января.

28 января Кокорин объявил, что не поедет с основной командой «Зенита» в Испанию. Об этом футболист узнал от руководства клуба. О своем дальнейшем будущем форвард говорить не стал. В «Зените» с официальным заявлением о судьбе Кокорина так никто и не выступил, за что клуб раскритиковали болельщики.

21 января «Сочи» объявил об аренде игрока. В заявлении клуба было сказано, что Кокорин проведет в команде остаток сезона-2019/2020. Однако агент футболиста опроверг известие о трансфере. В тот же день нападающий принял участие в товарищеской встрече «Зенита» и отметился хет-триком.

Кокорин присоединился к «Зениту» после освобождения из колонии в сентябре 2019-го. Вместе с футболистом Павлом Мамаевым он был осужден за участие в двух драках в Москве в октябре 2018-го.

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