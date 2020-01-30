Задумавшего уехать из России Кокорина предложили донести на руках на Урал

Президент «Урала» из Екатеринбурга Григорий Иванов заявил, что его клуб хотел бы пригласить нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Иванов предложил Кокорину донести его на руках до самого Екатеринбурга, если тот согласится на условия контракта, которые может себе позволить «Урал». Президент клуба отметил, что на данный момент он и его партнеры не ведут переговоров с представителями игрока.

Ранее 30 января стало известно, что Кокорин задумался о переходе в один из европейских клубов. Форвард хочет разорвать контракт с «Зенитом» и уехать заграницу. При этом сторона игрока понимает, что найти клуб в России ему будет сложно из-за скандала, возникшего после его отказа поехать в аренду в «Сочи».

28 января Кокорин объявил, что не поедет с основной командой «Зенита» в Испанию. Об этом футболист узнал от руководства клуба. О своем дальнейшем будущем форвард говорить не стал. В «Зените» с официальным заявлением о судьбе Кокорина так никто и не выступил, за что клуб раскритиковали болельщики.

Кокорин присоединился к «Зениту» после освобождения из колонии в сентябре 2019-го. Вместе с футболистом Павлом Мамаевым он был осужден за участие в двух драках в Москве в октябре 2018-го.

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