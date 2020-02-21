Чемпиону мира по футболу предрекли переход в худший клуб чемпионата России

Французский защитник Адиль Рами в ближайшее время может перейти в «Сочи». Об этом сообщает RMC.

Футболисту предрекают переезд в клуб, который является худшим в чемпионате России — «Сочи» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице. Источник пишет, что Рами движет желание помочь команде избежать вылета из элитного дивизиона. Отмечается, что представители француза и «Сочи» уже провели переговоры.

Последним клубом Рами был турецкий «Фенербахче», который объявил о расставании с защитником ранее 21 февраля. В августе от него избавился «Марсель» после того, как стало известно, что Адиль пропустил тренировку из-за участия в шоу «Форт Боярд». Он стал чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции, не проведя ни одного матча на турнире.

В случае перехода в «Сочи» Рами станет партнером нападающего Александра Кокорина, который проведет в команде остаток сезона-2019/2020. При этом он должен был пополнить состав команды еще в январе, однако отказался это делать. В итоге «Зенит» не взял нападающего на второй сбор и отправил в «Зенит-2».

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