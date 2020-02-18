Кокорина назвали страдальцем и защитником родины

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг высказался о нападающем Александре Кокорине. Его слова приводит «Футбольный Биги».

Ротенберг посчитал возможным возвращение Кокорина в сборную России. «Александр доказывает всем, что исправился и готов защищать родину как гражданин России. За все неполадки в жизни он отстрадал», — заявил он. По словам владельца сочинцев, главная мотивация футболиста — оставаться в спорте.

Кокорин проведет остаток сезона-2019/2020 в «Сочи». Он должен был перейти в команду еще в январе, однако отказался это делать. В итоге «Зенит» не взял нападающего на второй сбор и отправил в «Зенит-2».

В сентябре 2019-го Кокорин вернулся в «Зенит» после освобождения из колонии. Вместе с футболистом Павлом Мамаевым он находился под стражей с октября 2018-го. Игроков задержали и впоследствии осудили за участие в двух драках в Москве. Сразу после возвращения он заключил контракт с питерским клубом.

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