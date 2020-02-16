Стало известно о желании живущего на МРОТ Кокорина получать миллионы евро

Нападающий Александр Кокорин желает продлить контракт с питерским «Зенитом» на четыре года и получать при этом четыре миллиона евро за сезон. В клубе с такими условиями не согласны, стало известно изданию «Бизнес Online».

Источник отмечает, что Кокорин на самом деле не хочет уходить из «Зенита». Его действующий контракт истекает летом 2020-го, футболист вел переговоры о его продлении. Клуб при этом был готов предложить форварду договор на 2,5 года и 2,5 миллиона евро за сезон.

Кокорин в настоящий момент, судя по фотографиям из соцсетей, находится в расположении «Сочи», где проведет остаток сезона-2019/2020. Он должен был перейти в команду еще в январе, однако отказался это делать. В итоге «Зенит» не взял нападающего на второй сбор и отправил в «Зенит-2».

В сентябре 2019-го Кокорин вернулся в «Зенит» после освобождения из колонии. Вместе с футболистом Павлом Мамаевым он находился под стражей с октября 2018-го. Игроков задержали и впоследствии осудили за участие в двух драках в Москве. Сразу после возвращения он заключил контракт с питерским клубом. По данным СМИ, с того момента Кокорин жил на зарплату, приравненную к МРОТ.

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