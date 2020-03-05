Кокорин рассказал о переменах в себе после тюрьмы

Российский нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал о переменах в себе после пребывания в колонии и признался, что стал серьезнее относиться к определенным вещам. Слова спортсмена приводит Sport24.

«Конечно, я знал, что нельзя людей бить. Знал, что самое главное — это чтобы семья и близкие были здоровы. Когда нас разлучили, я понял это в три раза сильнее», — заявил Кокорин.

Он также отдал должное сотрудникам тюрьмы. «Понятное дело, что за всеми не уследишь, но то, что в рамках закона, позволялось», — отметил Кокорин.

Кокорин выступает в «Сочи» на правах аренды до конца сезона-2019/2020. 1 марта форвард забил первый гол за новый клуб. Он должен был перейти в команду еще в январе, однако отказался это делать. В итоге «Зенит» не взял нападающего на второй сбор и отправил в «Зенит-2».

С октября 2018-го Кокорин находился в СИЗО, а после вынесения приговора отправился в колонию, из которой вышел в сентябре 2019-го. Он и полузащитник Павел Мамаев в октябре 2018-го устроили две драки в центре Москвы.

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