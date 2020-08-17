Ошибочно назначивший пенальти в ворота «Спартака» арбитр отстранен

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев сообщил о санкциях в отношении арбитра Василия Казарцева, обслуживавшего матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи». Его слова приводит Sports.ru.

Алаев заявил, что Казарцев, назначивший ошибочный пенальти в ворота красно-белых, а также его видеоассистент Алексей Еськов успешно прошли проверку на полиграфе. Он поблагодарил судей за сотрудничество. «Несмотря на это, РФС принял решение отстранить Василия Казарцева от работы арбитром на неопределенное время», — подчеркнул Алаев.

12 августа сообщалось, что РФС признал ошибку в матче с участием «Спартака». Решение видеопомощника Еськова о невмешательстве эксперты также посчитали неверным.

Пожизненно отстранить работавших на матче арбитров призывали ветераны «Спартака». 11 августа Олег Романцев, Ринат Дасаев и Сергей Родионов в открытом письме назвали судейство во время матча «позором и плевком в сторону всех любителей футбола в России».

Встреча «Спартака» и «Сочи» прошла 9 августа в Москве и завершилась со счетом 2:2. При этом красно-белые вели до последней минуты основного времени, когда 11-метровый удар реализовал Кристиан Нобоа. При изучении видеоповтора было установлено, что между футболистами Самуэлем Жиго и Анатолием Немченко в спорном эпизоде произошел игровой контакт, так что пенальти был назначен против правил.