Над судившим матч «Спартака» арбитром нависла угроза пожизненного отстранения

Футбольный арбитр Алексей Еськов, обслуживавший матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» в качестве видеоассистента главного судьи, не прошел проверку на полиграфе. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника издания, в отношении Еськова будет проведено дополнительное расследование. Над ним нависла угроза пожизненного отстранения от судейской деятельности.

17 августа генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев сообщил о санкциях в отношении Василия Казарцева, который был главным арбитром встречи и также был приглашен на проверку на детекторе лжи. Судью отстранили на неопределенный срок.

Пожизненно отстранить работавших на матче арбитров призывали ветераны «Спартака». 11 августа Олег Романцев, Ринат Дасаев и Сергей Родионов в открытом письме назвали судейство во время матча «позором и плевком в сторону всех любителей футбола в России».

Встреча «Спартака» и «Сочи» прошла 9 августа в Москве и завершилась со счетом 2:2. Красно-белые вели до последней минуты основного времени, когда 11-метровый удар реализовал Кристиан Нобоа. При изучении видеоповтора было установлено, что между футболистами Самуэлем Жиго и Анатолием Немченко в спорном эпизоде произошел игровой контакт, так что пенальти был назначен против правил.