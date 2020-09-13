Тренер «Спартака» назвал причину поражения в дерби с ЦСКА

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско назвал причину поражения своей команды в дерби с ЦСКА. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, исход встречи предрешил второй гол армейцев, забитый Николой Влашичем в концовке первого тайма. Пропущенный мяч, по мнению немца, стал следствием ошибки его подопечных. Тедеско также отметил, что его команда владела инициативой, но не смогла воплотить ее в достаточное для победы количество голов.

Ранее в воскресенье, 13 сентября, ЦСКА обыграл в московском дерби «Спартак» (3:1). Игра прошла на стадионе ВЭБ Арена в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спартак» с 14 очками занимает второе место в турнирной таблице. В активе ЦСКА на одно очко меньше, клуб расположился на четвертой строчке.