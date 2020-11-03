«Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

«Локомотив» на своем поле сыграл вничью с мадридским «Атлетико» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 3 ноября, в Москве и завершилась со счетом 1:1. В первом тайме на гол Хосе Хименеса железнодорожники ответили точным ударом Антона Миранчука с пенальти. Во второй половине игры зрители не увидели голов.

После трех туров в активе «Локомотива» два очка, команда находится на третьей позиции в квартете А. У «Атлетико» на два очка больше, клуб занимает вторую строчку.

В следующем туре Лиги чемпионов командам предстоит еще одна очная встреча. Команды сыграют между собой 25 ноября в Мадриде.