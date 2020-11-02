Киевское «Динамо» сыграет с «Барселоной» без 13 футболистов основного состава

Киевское «Динамо» отправилось на выездной матч Лиги чемпионов против «Барселоны» без 13 игроков основного состава. Об этом сообщается на сайте украинской команды.

Девять футболистов, среди которых Георгий Бущан, Денис Бойко, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Денис Гармаш, Николай Шапаренко, Тудор Белуце, Георгий Цитаишвили и Миккель Дуелунд сдали положительные тесты на коронавирус. Сергей Сидорчук пропускает матч из-за красной карточки в предыдущей игре. Кроме того, в списке травмированных находятся Никита Бурда, Александр Тимчик и Владимир Костевич.

Матч третьего тура группового этапа между «Динамо» и «Барселоной» пройдет в среду, 4 ноября. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

«Динамо» в стартовых двух турах Лиги чемпионов набрало одно очко. Команда находится на третьей позиции.