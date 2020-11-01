Бывший тренер «Барселоны» рассказал о сложном характере Месси

Бывший главный тренер каталонской «Барселоны» Кике Сетьен рассказал о сложном характере нападающего команды Лионеля Месси. Его слова приводит El Pais.

Сетьен заявил, что ему было сложно работать с аргентинцем, так как субъективная точка зрения Месси мешала тренеру принимать решения. «Это лучший футболист в истории. Кто я такой, чтобы менять его?! Для него, как и для многих людей, единственная важная вещь — это победа, все остальное он считает бессмысленным», — заключил тренер.

В августе этого года «Барселона» уволила Сетьена. Причиной такого решения руководства клуба стало разгромное поражение сине-гранатовых в четвертьфинале Лиги чемпионов от «Баварии» — 2:8. Они покинули турнир и впервые с 2014 года остались без трофеев. Вместо Сетьена команду возглавил Рональд Куман.

Летом этого года Месси пытался разорвать контракт с «Барселоной». Он выступает за каталонский клуб с 2003 года. С командой форвард стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Кроме того, на счету аргентинца шесть «Золотых мячей».

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