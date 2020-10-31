Главный тренер «Локомотива» обвинил команду в неуважении к чемпионату России

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич обвинил команду в неуважении к чемпионату России. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По мнению специалиста, его команда ужасно провела первый тайм выездной встречи Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи». «Мне надо понять, что случилось. По мне это невозможно: с "Баварией" сделали больше, чем можно, а через несколько дней — так», — добавил сербский тренер.

Игра 13-го тура РПЛ с «Сочи» прошла в субботу, 31 октября, и завершилась со счетом 2:1 в пользу сочинской команды. Оба мяча московский клуб пропустил в первом тайме. Сейчас железнодорожники имеют в активе 21 очко и находятся на шестом месте в турнирной таблице.

Во вторник, 27 октября, «Локомотив» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов проиграл «Баварии» (1:2). Российский клуб имеет в активе одно очко и находится на третьем месте в квартете.