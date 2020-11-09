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«Локомотив» задумался о продаже Смолова

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Фото: MAXIM SHEMETOV / Reuters

Московский «Локомотив» задумался о продаже форварда Федора Смолова. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По информации источников, знакомых с ситуацией, зимой нападающего с большой долей вероятности выставят на трансфер, так как в клубе недовольны его игрой. Если футболиста не удастся продать, с ним могут расторгнуть контракт.

В конце октября сообщалось, что Смолов по окончании контракта с «Локомотивом» хочет покинуть Россию и поиграть в одном из чемпионатов дальнего зарубежья. Соглашение нападающего с москвичами истекает в 2022 году.

В нынешнем сезоне Смолов провел в составе «железнодорожников» 15 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча. Результативными передачами форвард не отметился. Локомотив после 14 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) имеет в активе 21 очко и занимает восьмое место в турнирной таблице.


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