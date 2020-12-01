Бывший футболист «Ростова» забил первый мяч в чемпионате Италии

Нападающий сборной Узбекистана и «Дженоа» Элдор Шомуродов забил первый гол в чемпионате Италии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Игрок отличился на 50-й минуте домашнего матча девятого тура против «Пармы», отправив мяч в угол ворот. Форвард установил окончательный результат игры, которая завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

До перехода в «Дженоа», состоявшегося минувшим летом, Шомуродов с 2017 года защищал цвета «Ростова». Игрок забил в Российской премьер-лиге (РПЛ) 16 мячей в 80 матчах. Футболист также известен по выступлениям за узбекистанский «Бунедкор». В составе национальной сборной страны Шомуродов провел 44 матча в которых забил 21 мяч.

«Дженоа» после девяти туров имеет в активе пять очков. Команда находится на предпоследнем, 19-м месте.

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