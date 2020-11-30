Футболисты клуба РПЛ собрались бойкотировать матч со «Спартаком»

Футболисты «Тамбова» собрались бойкотировать матч 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака». Об этом «Чемпионат.com» рассказал спортивный директор команды Павел Худяков.

По его словам, игроки настроены очень серьезно. Функционер добавил, что клуб точно выйдет на матч, но в каком составе — неизвестно. Он также добавил, что руководство Тамбовской области, из бюджета которой финансируется команда, на связь пока не выходило.

«Тамбов» несколько месяцев испытывает серьезные финансовые проблемы. Долги по зарплате перед футболистами, тренерами и сотрудниками превышают 140 миллионов рублей. Представители клуба несколько раз проводили переговоры с руководством региона, но проблема пока не решена.

Матч «Спартака» против «Тамбова» состоится 5 декабря на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Красно-белые занимают третье место в турнирной таблице чемпионата, тамбовчане — 14-е.

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