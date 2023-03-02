Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ботик ван де Зандсхулп
0:2
Завершен
Андрей Рублёв
Дубай (м)
Анна-Лена Фридзам
0:0
1-й сет
live
Эрика Андреева
Остин
Даниил Медведев
0:0
1-й сет
live
Борна Чорич
Дубай (м)
Реал Мадрид
Сегодня
23:00 (Мск)
Барселона
Кубок Испании|1/2 финала
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
03:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
19:43, 2 марта 2023Спорт

Футболист «Спартака» отказался возвращаться на родину из-за угрозы ареста

AD: футболист «Спартака» Промес не приедет на суд в Нидерланды из-за угрозы ареста

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Нидерландский нападающий «Спартака» Квинси Промес отказался возвращаться на родину из-за угрозы ареста. Об этом сообщает AD.

Адвокат футболиста Роберт Малевич рассказал, что его клиент не сумел достичь соглашения в переговорах с Генпрокуратурой. Он подчеркнул, что в случае ареста на длительный срок Промес не сможет выполнить свои обязательства перед «Спартаком» и рискует лишиться контракта, из-за чего он принял решение не приезжать на заседание суда в Нидерландах.

В начале января государственная прокуратура Нидерландов заподозрила Промеса в связи с суринамским наркоторговцем Питом Уортелом. По данным правоохранительных органов, в 2019 году футболист был замешан в транспортировке партии кокаина весом 400 килограммов. Отмечалось, что футболист и его родственники вложили деньги в партию наркотиков, которая была изъята голландской полицией в апреле 2020 года.

Промес вернулся в «Спартак» 25 февраля 2021 года. До этого он выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год, став с командой чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
ФСБ сообщила об артиллерийском ударе по диверсантам с Украины на Брянщине
Разбивший бутылку об голову жены и убивший ее россиянин получил 9 лет колонии
Россияне стали чаще интересоваться покупкой жилья на популярном турецком курорте
Бывшего полицейского осудили на два года за слив данных о попутчиках Навального
Участником диверсии в Брянской области оказался снимавшийся с Собчак актер
Полиция Эквадора перехватила девять тонн кокаина в контейнере с бананами
Летевшие на курорт туристы вместо отдыха отправились в больницу
Россия запросила у Сербии официальную позицию по поставкам оружия Украине
В Сербии задумались о пересмотре отношений с Россией
Российские врачи назвали способы избавиться от прыщей после 30 лет
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.