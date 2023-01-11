Игрока «Спартака» заподозрили в связи с наркоторговцем

Игрока «Спартака» Квинси Промеса заподозрили в передаче 250 тысяч евро наркоторговцу

Голландского полузащитника «Спартака» Квинси Промеса подозревают в передаче крупной суммы денег наркоторговцу. Об этом сообщает AD.

По данным государственной прокуратуры Нидерландов, в 2019 году футболист был связан с транспортировкой партии кокаина весом 400 килограммов, которая принадлежала суринамцу Питу Уортелу. В процессе перевозки наркотики украли, после чего хавбек заплатил Уортелу 250 тысяч евро в качестве компенсации, опасаясь за свою жизнь. Адвокат суринамца Руд ван Бом отрицает связь своего клиента с футболистом, однако известно, что в телефоне наркоторговца нашли контакты игрока.

9 декабря стало известно, что «Спартак» инициировал получение Промесом паспорта российского паспорта.

25 февраля 2021 года Промес вернулся в «Спартак». До этого он выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год, став с командой чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. В текущем сезоне Российской премьер-лиги форвард забил 14 мячей и совершил шесть результативных передач.