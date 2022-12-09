Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Стэн Вавринка
0:2
Завершен
Даниил Медведев
Эр-Рияд
Хорватия
0:0
2-й тайм
live
Бразилия
ЧМ-2022 - финальный раунд|1/4 финала
Нидерланды
Сегодня
22:00 (Мск)
Аргентина
ЧМ-2022 - финальный раунд|1/4 финала
Баффало Сэйбрз
Завтра
03:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Сиэтл Кракен
НХЛ - регулярный чемпионат
18:31, 9 декабря 2022Спорт

Стало известно о желании «Спартака» сделать гражданином РФ голландского игрока

Журналист Карпов: «Спартак» хочет сделать гражданином России голландского игрока Промеса

Фото: Ciro De Luca / Reuters

Московский «Спартак» инициировал получение 30-летним голландским футболистом клуба Квинси Промесом паспорта гражданина России. О таком желании красно-белых стало известно журналисту Ивану Карпову, он написал об этом в своем Telegram-канале.

По информации источника, окончательное решение будут принимать «наверху». При этом утверждается, что вероятность положительного для «Спартака» и Промеса исхода дела можно оценить как довольно высокую.

19 сентября стало известно, что Клаудиньо и еще один бразильский игрок «Зенита» Малком хотят получить гражданство России Последний пояснил, что при помощи этого освободится дополнительное место для еще одного легионера в клубе.

25 февраля 2021 года Промес вернулся в «Спартак». До этого он выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год, став с командой чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. В текущем сезоне Российской премьер-лиги форвард забил 14 мячей и отдал шесть результативных передач.

Промес не попал в заявку сборной Нидерландов на чемпионат мира в Катаре. На счету форварда 50 матчей в составе национальной команды и 7 голов.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Рогозин рассказал о попадании под обстрел ВСУ
Пригожин захотел «взять на поруки» обстрелявшего полицейских под Ростовом
Похитивший сына и попавший с ним в смертельное ДТП россиянин пойдет под суд
Россияне стали реже гасить ипотеку раньше срока
Трех заместителей мэра Одессы обвинили в коррупции
Названа причина отказа премьера Индии от встречи с Путиным
Сын Эдуарда Артемьева прокомментировал его госпитализацию
Стало известно о состоянии пострадавшего при обрушении дома в Рязани
Врачи обнаружили в ухе пациента сотни шевелящихся личинок
Латвия внесла в черный список уволенного ведущего телеканала «Дождь»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.