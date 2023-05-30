Появились детали дела об участии легионера «Спартака» в контрабанде наркотиков

Прокуратура Нидерландов решила привлечь Промеса к ответственности за контрабанду кокаина

Появились детали дела об участии нидерландского легионера «Спартака» Квинси Промеса в контрабанде наркотиков. Об этом сообщает nu.nl.

По информации издания, прокуратура Нидерландов приняла решение привлечь футболиста к уголовной ответственности за участие в организации транспортировки двух партий кокаина общим весом в 1370 килограммов, которые были перехвачены в 2020 году. В ходе расследования полиция прослушивала телефон полузащитника.

В начале января государственная прокуратура Нидерландов заподозрила Промеса в связи с суринамским наркоторговцем Питом Уортелом. Тогда отмечалось, что футболист и его родственники вложили деньги в партию наркотиков, которая была изъята голландской полицией в апреле 2020 года.

Промес вернулся в «Спартак» 25 февраля 2021 года. До этого он выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год, став с командой чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.