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19:59, 30 мая 2023Спорт

Появились детали дела об участии легионера «Спартака» в контрабанде наркотиков

Прокуратура Нидерландов решила привлечь Промеса к ответственности за контрабанду кокаина

Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Globallookpress.com

Появились детали дела об участии нидерландского легионера «Спартака» Квинси Промеса в контрабанде наркотиков. Об этом сообщает nu.nl.

По информации издания, прокуратура Нидерландов приняла решение привлечь футболиста к уголовной ответственности за участие в организации транспортировки двух партий кокаина общим весом в 1370 килограммов, которые были перехвачены в 2020 году. В ходе расследования полиция прослушивала телефон полузащитника.

В начале января государственная прокуратура Нидерландов заподозрила Промеса в связи с суринамским наркоторговцем Питом Уортелом. Тогда отмечалось, что футболист и его родственники вложили деньги в партию наркотиков, которая была изъята голландской полицией в апреле 2020 года.

Промес вернулся в «Спартак» 25 февраля 2021 года. До этого он выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год, став с командой чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

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    Андрей Стрельцов
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