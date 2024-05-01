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19:46, 1 мая 2024Мир

Тайно поставленные США Киеву бомбы начали сбивать при помощи средств РЭБ

BI: ВС России сбивают тайно поставленные США Киеву бомбы при помощи средств РЭБ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России начали успешно сбивать при помощи средств радиолокационной борьбы (РЭБ) оружие, тайно поставленное Киеву Соединенными Штатами. Об этом сообщает Business Insider (BI).

«Еще одно американское оружие точного наведения, очевидно, было сорвано российской радиоэлектронной борьбой», — говорится в материале со ссылкой на слова представителя Пентагона.

Данный боеприпас, как пишет источник, был в кратчайшие сроки произведен и доставлен на вооружение украинской армии, однако так же быстро потерпел неудачу в бою. Это, отмечают журналисты, «подчеркивает проблему противодействия дешевым российским тактикам постановки помех». Провал новой американской бомбы признал и заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Уильям Лаплант.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин оценил объем будущих поставок оперативно-тактических ракет ATACMS на Украину. По его словам, США передадут Киеву столько ракет, сколько смогут.

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      Анастасия Алимпиева
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