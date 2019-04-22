Туристов научат вести себя на лежбищах атлантических моржей

Эксперты Научно-экспедиционного центра по исследованию морских млекопитающих совместно с Всемирным фондом дикой природы (WWF) составили правила поведения туристов на береговых лежбищах атлантического моржа в Печорском море. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Баренц-отделения WWF.

В руководстве говорится, как подходить к лежбищу по суше, насколько близко к нему может приближаться судно, и как корректно пользоваться квадрокоптером в этой зоне. Таким образом его составители хотят снизить уровень беспокойства, которое животные испытывают в присутствии человека. Документ также поможет организаторам туров аккуратнее планировать посещение таких районов.

Экологи отметили, что неправильное поведение путешественников, шум двигателей вертолетов и моторных лодок пугают морских млекопитающих и могут спровоцировать их покинуть эту территорию. «Испугав моржей, человек прогоняет их с излюбленных мест отдыха, а к некоторым местам животные очень привязаны. Моржи могут выходить на одни и те же "стоянки" в течение десятков и даже сотен лет», — подчеркнул координатор проектов по сохранению морского биоразнообразия Баренц-отделения WWF России Сергей Уваров.

Правила поведения утверждены департаментом природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа (НАО) и могут быть вынесены на федеральный уровень как законодательная инициатива.

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