Почти истребленные моржи приплыли к берегам России спустя столетия

Краснокнижных атлантических моржей заметили в Белом море впервые с XVIII века. Они не появлялись там после резкого снижения численности из-за неограниченного промысла. Об этом рассказал ТАСС научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии имени Ширшова РАН Александр Агафонов.

По его словам, этот вид все еще считается исчезающим.

Сейчас промысел краснокнижного атлантического моржа запрещен, отметил ученый. Тихоокеанского моржа разрешают добывать только коренным народам, численность этих животных составляет около 200 тысяч.

Эксперт добавил, что на популяцию ластоногих влияет также загрязнение морей и океанов, как как это может существенно сократить количество рыбы, которой они питаются. Особенно если речь идет о крупных катастрофах, например, разливах нефти.

Старший научный сотрудник института Василий Спиридонов пояснил, что численность атлантических моржей сейчас не вызывает тревоги, но за ней нужно следить. Есть другая проблема: из-за глобального потепления и таяния льда, хищники не находят лежбища и устремляются севернее, где наталкиваются на конкуренцию с другими животными за место.

24 ноября в мире отмечается День моржа, учрежденный в 2008 году по инициативе Всемирного фонда дикой природы и Совета по морским млекопитающим.

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