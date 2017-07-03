Морж нырнул в пустой бассейн в Приморском океанариуме

В Приморском океанариуме во Владивостоке морж пострадал из-за халатности персонала. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщает Newsbox24.tv.

По информации портала, инцидент произошел еще в апреле. Решетка, отделяющая вольер с животным от бассейна, вопреки правилам, оказалась не заперта. В результате морж, вероятно, полагавший, что бассейн, как обычно, полон воды, прыгнул вниз и упал на бетонный пол. Отмечается, что при падении он чуть не сломал шею и из-за полученных травм некоторое время не участвовал в шоу-программе океанариума.

Согласно информации на сайте морского аквариума, там проживает только один морж по кличке Миша. В описании указано, что он спортсмен и «весит около тонны». «Он качает пресс, отжимается, принимает холодный душ. Миша охотно танцует, поет и играет на дудке. А еще он научился слать зрителям "воздушные поцелуи"», — отмечается на сайте.

В октябре прошлого года Приморский океанариум оказался в центре крупного скандала после того, как там умерли несколько животных. В их числе сивуч и два белобоких дельфина. После этого тренер морских млекопитающих Роман Фадеев сообщил на своей странице в Facebook о многочисленных нарушениях в учреждении. Он утверждал, что животных кормят рыбой, «у которой из головы воняет гнилью», а вода в бассейне приобретает зеленый цвет, из-за того, что «система жизнеобеспечения не справляется с очисткой продуктов жизнедеятельности зверей». По словам Фадеева, виновником сложившейся ситуации является администрация океанариума.

Администрация океанариума обвинения в ненадлежащем уходе за животными отвергла. В учреждении также пообещали подготовить иски о защите чести и достоинства в отношении лиц, критиковавших сотрудников в соцсетях.