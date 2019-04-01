В Петербурге спасли двух истощенных детенышей тюленя

Жители Санкт-Петербурга нашли на берегу Финского залива двух истощенных детенышей тюленя и доставили их в реабилитационный центр, сообщается в паблике «Спасение тюленей 699-23-99» во «ВКонтакте».

«Одного тюлененка люди больше часа удерживали на месте, чтобы он не удрал в воду, а второго нам подвезли на машине навстречу», — рассказали зоозащитники.

В настоящее время животные находятся в карантине.

Их нашли около порта Бронка и у поселка Лебяжье. Обнаружить тюленят, один из которых — еще не успевший полинять белек — помогли «хорошая погода и большое количество прогуливающихся людей».

В январе сообщалось, что мурманские моряки отбили детеныша тюленя у голодных собак в порту. Люди прибежали на крики мамы тюлененка. Белька доставили в городской океанариум, где его после врачебного осмотра стали кормить специальными смесями. Биологи пытаются определить, к какому виду тюленей относится этот детеныш.

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