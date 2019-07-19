Атлантического моржа заметили в заливе Белого моря впервые за много лет

В водах Кандалакшского залива в Белом море заметили арктического моржа. Последний раз это морское животное видели тут 16 лет назад. Об этом «Комсомольской правде» рассказала научный сотрудник Кандалакшского заповедника Екатерина Толмачева.

По ее словам, зверя заметил инспектор Кандалакшского природного заповедника Василий Вощиков. Это произошло еще в июне, но публично об этом не сообщалось. «Раньше моржи были обычными обитателями Белого и Баренцева моря, но благодаря активному промыслу сейчас они встречаются достаточно редко», — сказала она, отметив, что чаще всего их замечали в районе Архангельска: в Горле, Воронке и Мезенском заливе Белого моря.

Последний раз моржа видели сотрудники биостанции «Картеш» в губе Чупа в 2003 году. «Сначала он был весьма активным, а потом выяснилось, что он ранен. К сожалению, дальнейшая судьба животного неизвестна – вполне вероятно, что морж мог погибнуть», — добавила собеседница издания.

Атлантический морж занесен в Красные книги Мурманской области и России, его численность постоянно сокращается. Охотиться на него запрещено с 1950-х годов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!