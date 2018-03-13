Любопытный морж помешал работать ямальским вахтовикам

Морж помешал работе жителей вахтового поселка Ямало-Ненецкого автономного округа Сабетты, сообщает «Север-Пресс».

Видеозапись с животным опубликована на YouTube-канале издания. На кадрах видно, как морж вынырнул из ледяной лунки и несколько раз попыталось выползти на лед.

Как сообщил автор ролика Александр Игнатов, морж мог выплыть на поверхность, чтобы подышать воздухом. «Мы лунки делаем не ему, а себе — для съемки дна, измерения осадка ила. А он работать мешает», — пошутил он.

Ранее героем YouTube стал ямальский песец, который прославился в скти благодаря выпрашиванию мойвы у рыбаков. Сообщалось, что он вернулся за рыбой в компании лисы. Рыбаки прозвали песца Пушком.

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