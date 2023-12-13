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15:17, 13 декабря 2023Наука и техника

Ракету со спутником «Арктика-М» № 2 установили на старт

«Роскосмос»: «Союз-2.1б» со спутником «Арктика-М» № 2 установили на старт

Фото: Космический центр «Южный» (ЦЭНКИ) / «Роскосмос»

Ракету-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и вторым спутником «Арктика-М» установили на стартовом комплексе. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос» в Telegram.

«Ракета установлена в вертикальное положение на стартовом комплексе 31-й площадки Байконура и теперь смирно ждет дня Х. Специалисты "Роскосмоса" продолжают подготовку к пуску», — говорится в сообщении.

Пуск «Союза-2.1б» со второй «Арктикой-М» состоится 16 декабря в 12:17 по московскому времени.

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Ранее в декабре стало известно, что сборка ракеты для запуска аппарата «Арктика-М» № 2 завершена. Спутник предназначен, в частности, для отслеживания гидрогеологической обстановки в Арктическом регионе и на прилегающих территориях.

В марте в Научно-производственном объединении Лавочкина сообщили, что проектирование группировки спутников «Арктика-М» завершится в начале 2024 года. Сроки запуска последующих аппаратов проработают в рамках технического проекта.

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      Даниил Иринин
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