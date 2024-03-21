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02:34, 21 марта 2024Бывший СССР

Корабль с первой белорусской женщиной-космонавтом отправится к МКС

Корабль с первой женщиной-космонавтом из Белоруссии полетит к МКС 21 марта

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Корабль «Союз МС-25» с россиянином Олегом Новицким, американкой Трейси Дайсон и белоруской Мариной Василевской полетит к Международной космической станции (МКС) в четверг, 21 марта. Старт ракеты «Союз-2.1а» запланирован на 16:21 по московскому времени, сообщила в Telegram-канале госкорпорация «Роскосмос».

Отмечается, что Василевская станет первой женщиной-космонавтом в истории независимой Белоруссии, которая примет участие в космическом полете. Его длительность составит 3 часа 19 минут. К 19:40 по московскому времени корабль пристыкуется к модулю «Причал» российского сегмента МКС.

Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что на стартовом столе космодрома Байконур разместили ракету «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-25». Старт посвящен 90-летию советского космонавта Юрия Гагарина, впервые побывавшего в космосе. Изображение с ним было нанесено на носитель.

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