Prada выпустил скрепку за 185 долларов

Итальянский модный дом Prada выпустил зажим для денег в виде канцелярской скрепки. На ней выгравировано название марки. Скрепка уже появилась в продаже и представлена на сайте магазина Barneys New York. Цена — 185 долларов.

В интернете бурно отреагировали на новый аксессуар. Например, некоторые пользователи Twitter предположили, что так дизайнеры видят скрепку из Microsoft.

Prada — итальянская компания, специализирующаяся на производстве модной одежды, обуви и аксессуаров. Основана в Милане в 1913 году. По данным на 31 января 2015 года, Prada владеет 594 магазинами.

В конце июня итальянский модный дом Balenciaga выпустил фирменную сумку для шопинга. она сделана из натуральной кожи белого цвета и украшена символикой бренда. Сумка закрывается на молнию, а внутри есть небольшой карман. Внешне она напоминает обычный подарочный пакет. Цена модели — 1,1 тысяч долларов.

