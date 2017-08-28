Supreme и Dr. Martens украсили ботинки «Священными сердцами»

Американская марка Supreme выпустила капсульную коллекцию обуви, разработанную с британским брендом Dr. Martens. Об этом в понедельник, 28 августа, сообщает Highsnobiety.

В линейке — классическая модель 3-Eye. Дерби выполнены из кожи трех цветов: черной, зеленой и бордовой. Отличительная черта моделей — нашивка в виде «Священного сердца». В продаже обувь появится с 31 августа, цены на нее пока не названы.

Dr. Martens — обувной бренд британской компании AirWair Ltd. Изначально она специализировалась на выпуске обуви для солдат и шахтеров. Для прочности в носок ботинок вставлялся стальной стакан. Позднее эта модель стала популярна среди музыкантов и представителей субкультур.

Supreme — американский бренд молодежной одежды, основанный в 1994 году в Нью-Йорке. Выпускает вещи, ориентированные на скейтеров и поклонников хип-хопа.