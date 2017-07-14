Yohji Yamamoto и Dr. Martens выпустили новые ботинки

Японский дизайнер Йоджи Ямамото и британская марка Dr.Martens создали новые ботинки. Об этом сообщает L’officiel.

Это обувь унисекс из матовой черной кожи с рельефной подошвой, прострочены ботинки желтыми нитками. Купить такие ботинки можно в магазинах Yohji Yamamoto за 495 долларов.

Сотрудничество японского дизайнера с британским брендом длится уже более 9 лет. В апреле 2016 года Yohji Yamamoto x Dr. Martens выпустили челси.

Йоджи Ямамото — японский дизайнер. В 1972 году выпустил коллекцию женской одежды под торговой маркой «Y». Через 5 лет он начал представлять в Токио коллекцию под своим именем. В 1981 году прошел первый показ бренда на неделе моды в Париже. В 1994 году Йоджи Ямамото был представлен к награде Chevalier de L’Ordre des Arts et Lettres от министерства культуры Франции. 1996 году бренд начинает выпускать духи. В 2009 году компания объявила себя банкротом.

Dr. Martens — обувной бренд британской компании AirWair Ltd. Изначально она специализировалась на выпуске обуви для солдат и шахтеров. Для прочности в носок ботинок вставлялся стальной стакан. Позднее эта модель стала популярна среди музыкантов и представителей субкультур. В настоящее время под этой маркой выпускаются также одежда и аксессуары.