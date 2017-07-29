Nespresso представил самую компактную машину для кофейно-молочных коктейлей

Компания Nespresso представила в Москве свою самую компактную машину для изготовления кофейно-молочных коктейлей — Lattissima One, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Одновременно бренд презентовал новые кофейные бленды: Chairo (на основе арабики из региона Керрадо и кенийской арабики), Scuro (арабика из Коста-Рики и колумбийская арабика из региона Кундинамарка) и Corto (индийская арабика «Монсун Малабар» и робуста из Гватемалы). Презентация прошла в гастробаре «Техникум», среди гостей были замечены телеведущая Ксения Чилингарова, дизайнер Алиса Толкачева, продюсер и телеведущая Снежина Кулова, диджей Наталья Туровникова.

Новая кофемашина и бленды кофе появятся в продаже в российских бутиках Nespresso и на сайте бренда с 5 сентября.

Бренд Nespresso производит кофейные капсулы и аппараты для варки кофе, а также кофейные аксессуары и десерты. Входит в корпорацию Nestle (крупнейший в мире по объему выручки производитель продуктов питания) наряду с такими брендами, как Nescafe, KitKat, Nesquik, Vittel и Maggi. В апреле 2017 года Nespresso представил лимитированную коллекцию блендов Explorations из редких сортов кофе.