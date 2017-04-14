Nespresso собрал редкие сорта кофе в одной коллекции

Компания Nespresso выпустила лимитированную коллекцию блендов Explorations из редких сортов кофе. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 14 апреля.

Бленды будут поступать в продажу в ограниченном количестве дважды в год. «С помощью коллекции Explorations мы хотим поделиться нашими открытиями с аудиторией и показать, что у редчайших сортов кофе есть своя вдохновляющая история. С каждым блендом Explorations мы приглашаем Участников Клуба Nespresso в путешествие, которое позволит раскрыть тайные стороны любимого напитка», — рассказала менеджер кофе экспертизы марки Ширин Мойад.

Фото: пресс-служба Nespresso 1 /2

Запуск новой коллекции начнется с линейки Explorations 1, которая состоит из двух лимитированных блендов: Laos Bolaven Plateau и Kenya Peaberry.

